صور.. رسالة كيتي بيري من أمام الأهرامات

تستمتع النجمة الأمريكية كيتي بيري بأوقاتها خلال رحلتها الحالية في مصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ35، ونشرت صورًا جديدة لها من أمام الأهرامات عبر حسابها الرسميبموقع تيادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت بيري في الصور برفقة خطيبها أورلاندو بلوم، وهما يركبان الجمال أمام الأهرامات ويلوحان بأيديهما بسعادة، وعلقت علي الصور قائلة: "هذه هي الحياة".
يذكر أن كيتي بيري قررت الاحتفال بعيد ميلادها الـ35 بطريقة مختلفة، فأصطحبت عدد كبير من اصدقائها وأهلها إلي مصر على نفقتها الخاصة لمشاركتها أجواء الاحتفال.
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