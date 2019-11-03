تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح في إطار فاعلياته إقامة عروض مختلف على مسارح الدولة منها، عرض "يوم أن قتلوا الغناء"على مسرح الطليعة بالعتبة في آخر ليلة عرض، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، و سعر التذكرة ٣٠ جنيه

"يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق ، شادي سرور ، طه خليفة ، محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، آداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس

مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

بينما يعرض "إشاعات إشاعات"على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، وذلك في الساعة السابعة مساء، وذلك مجانًا

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" إشاعات إشاعات" هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ، و هي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح

المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة،

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف منصور ، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.