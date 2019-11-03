الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض "رسائل العاشقين"

يقام مساء الثلاثاء المقبل، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض "رسائل العاشقين" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك

في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر حضور كل من الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح

الكوميدي، ومجموعة أبطال العمل منهم مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج اشرف، علي الهلباوي، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر و مصممة الملابس هبةعبد الحميد.