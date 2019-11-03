ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بعام مصر فرنسا، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "رفاعة الطهطاوى وحوار الحضارات" فى السادسة من مساء اليوم الأحد، بمقر المكتبة بالزمالك.
تتحدث فى الندوة الدكتورة علياء رضاه رافع،أستاذ الأنثروبيلوجي بكلية البنات جامعة عين شمس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البناء الانسانى والتنمية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة .
يذكر أن الدكتورة علياء رضاه رافع،استخدمت في أبحاثها المنظور الأنثروبولوجي في الدراسات عن الأديان والثقافة والسياسة، وعملت خبيرا في جامعة الدول العربية في مشروع تمكين الشباب، وأستاذا زائرا في كلية راندولف ميكون عام 2002، وهي زميل جمعية الأنثروبولوجيا التطبيقية (SFA)، وعضو الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا (AAA)، والجمعية الأمريكية لعلم الإجتماع (ASA)، وعضو في الجمعية الدولية للقادة (ILA) ، وعضو في المبادرة النسائية الدولية للسلام Global Peace Initiative of Women
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. "رفاعة الطهطاوى وحوار الحضارات" بمكتبة القاهرة الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.