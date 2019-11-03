الليلة.. "رفاعة الطهطاوى وحوار الحضارات" بمكتبة القاهرة الكبرى

ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفال بعام مصر فرنسا، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "رفاعة الطهطاوى وحوار الحضارات" فى السادسة من مساء اليوم الأحد، بمقر المكتبة بالزمالك.

تتحدث فى الندوة الدكتورة علياء رضاه رافع،

أستاذ الأنثروبيلوجي بكلية البنات جامعة عين شمس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البناء الانسانى والتنمية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

يذكر أن الدكتورة علياء رضاه رافع،

استخدمت في أبحاثها المنظور الأنثروبولوجي في الدراسات عن الأديان والثقافة والسياسة، وعملت خبيرا في جامعة الدول العربية في مشروع تمكين الشباب، وأستاذا زائرا في كلية راندولف ميكون عام 2002، وهي زميل جمعية الأنثروبولوجيا التطبيقية (SFA)، وعضو الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا (AAA)، والجمعية الأمريكية لعلم الإجتماع (ASA)، وعضو في الجمعية الدولية للقادة (ILA) ، وعضو في المبادرة النسائية الدولية للسلام Global Peace Initiative of Women