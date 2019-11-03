كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الفني" يحاور محمد الشرنوبي: غير راضِ عن نجاحي في "ماتيجي يا مليجي".. وهذه أصعب مواقفي مع الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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حالة من النجاح الفني يعيشها حاليًا النجم الشاب محمد الشرنوبي، فبعد نجاحه العالمي في فيلم "الممر" قدم منذ أيام حدوتة "ماتيجي يا مليجي" في مسلسل "نصيبي وقسمتك" المعروض حصريًا عبر شاشة ON E، ويشاركه البطولة كل من دنيا عبد العزيز، هدى المفتي، هبة عبد الغني، محمود حجازي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج أحمد عبد العاطي، وشركة سينرجي للإنتاج لمالكها تامر مرسي، ومن إخراج مصطفى فكري.

"الخليج 365 الفني" حاور النجم الشاب على هامش بروفاته داخل الأوبرا المصرية استعدادا لحفله المرتقب بمهرجان الموسيقى العربية فى دورتها الـ 28 هذا العام، والمقرر له يوم 11 نوفمبر بدار الأوبرا بالمسرح الكبير.

"الشرنوبي" فتح قلبه لـ"الخليج 365 الفني" وتحدث عن أعماله الفنية وتقييمه لها، كما تحدث عن حياته الشخصية وهل فكر جديًا بعد نجاحه فى التمثيل الاستغناء عن مجال الطرب الذي أشتهر به، وإلى نص الحوار،،

* في البداية حدثنا عن مشاركتك في المهرجان هذا العام؟

أشارك في المهرجان للمرة الثانية علي التوالي، وسعيد بتلك المشاركة، ويشرفني مشاركتي مع مجموعة من المطربين الكبار.

* ماذا عن نوعية الأغاني التي ستقدمها خلال الحفل؟

احضر مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة من ضمنها أغنية "النفسية"، و"صبح الصباح".

* على صعيد آخر، ماذا عن أصعب المواقف التي حدثت لك في مسلسل "نصيبي وقسمتك"؟

من أصعب المواقف التي حدثت لي خلال تصوير حكاية "ماتيجي يامليجي" الدور كله كان صعب وخصوصا إنني أقدم شخصيتين خلال الحكاية ولم استعد الاستعداد الكافي للدور في اليوم الأول قرأت السيناريو، وثاني يوم صورت، وثالث يوم الحلقة عرضت ومن اكثر الصعوبات الي واجهتني إصابتي بالصداع خلال التصوير.

* هل راضي عن أدائك للدور؟

لا، أنا غير راضي عن أداء دوري بالمرة، ودائما غير راضي عن أي أداء لي، ودائما لدي تحدي مع نفسي لو كنت حضرت الدور دا بالشكل دا كان هيبقي أفضل.

* هل سعيد بردود فعل الجمهور؟

الحمدلله سعيد جدًا بردود فعل الجمهور العظيمة؟

* هل كان هناك تواصل مع الشخصية الحقيقية من حكاية "ماتيجي يامليجي"؟

لا، لم يكن هناك تواصل بيني وبين إسلام المليجي الشخصية الحقيقية، وكان صدفة بالنسبة لفريق الحكاية حتي المؤلف، ولكن عرفنا الشخصية الحقيقة بعد نشرت بوست عنه.

* بعد "كآنه أمبارح" وحكاية "ماتيجي يامليجي" و"الممر".. "شرنوبي" حقق نجاح كبير جدا في الفن هل دا سيكون على حساب الغناء؟

لا الغناء له مكانة كبيرة في قلبي والدليل خلال تصويري لمسلسل "كانة امبارح" سجلت الألبوم، وأثناء تصويري لفيلم "الممر" أقمت حفلة.

* ماذا تفضل.. الأغاني السينجل أم الألبوم؟

أفضل السينجل والألبوم ولكن هناك مدارس تختلف عن بعضهم مثل الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين وسعد لمجرد لم يقدموا أغاني سينجل كل أعمالهم البومات.

* منّ من الفنانين الذين تتمنى أن تشاركهم فكرة "دويتو"؟

أتمني عمل دويتو مع الفنانة سميرة سعيد وشيرين عبدالوهاب من أكثر الأصوات التي أعشقها.

* ماذا عن علاقتك بالسوشيال ميديا؟

علاقتي باسوشيال ميديا بلعب معالجمهور بدليل ان ليا صفحة علي الفيس بوك بينزل عليها منشورات كوميدية وبلعب واهزر معاهم

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* بالنسبة لفيديو "كلبوب" هل صورته للتعبير عن انزعاجك من اللقب؟

فيديو "كلبوب" صورته بقصد الهزار مع الجمهور ولم يضايقني في الأول ولكن بعد ذلك الموضوع زاد وضايقني.

* هل من الممكن أن تقدم أغاني شعبية؟

بالفعل قدمت أغنية "صبح الصباح"، ولكن انا لم أحب صوتي في الأغاني الشعبية.

* هل هناك معايير لقبولك أدوارك؟

نعم، هناك معايير لقبول الدور وهم 3 معايير؛ (المؤلف، المخرج، المنتج) لو اقتنعت بهم ببدء اقرأ الاسكريبت وأحاول أجدد في أدواري وتكون مختلفة عن بعضها لان الأدوار المختلفة تضيف لي كثيرًا.

* ما أكثر شخصية تتمنى تقدمها؟

لا يوجد شخصية معينة أتمني أقدمها، ولكن كل فترة معينة بتمني أقدم شخصية مختلفة، ولكن من أكثر الشخصيات اللي أتمنيت أقدمها شخصيتي في حكاية "ماتيجي يامليجي".

* هل كنت متوقع نجاح فيلم "الممر" بهذا الشكل الكبير؟

نعم كنت متوقع نجاح الفيلم، ولكن لم أتوقع النجاح الكبير الذي حققه بهذه الدرجة.

* وما حقيقة وجود جزء ثاني من فيلم "الممر"؟

لا اعلم إذا كان هناك جزء ثاني من فيلم "الممر"، وإذا كان في جزء ثاني بالطبع سيتغير الأبطال.

* دور عمر خيرت في مشوارك الفني؟

الموسيقار عمر خيرت أهم مرحلة في حياتي، كان بالنسبالي نقلة كبيرة في مشواري الفني الذي ساعد بشكل كبير في أن أكون مطرب ناجح، وايضا له فضل عليّ، وأوجه له كل الشكر والحب.

* لماذا اعتذرت عن مشاركتك في فيلم شريط 6؟

اعتذرت عن مشاركتي في الفيلم لاني مرتحتش لدوري في الفيلم، وبعد ذلك أعدت لهم الشيك بـ 10% من أجري الذي حصلت عليه من الشركة بعد رفض الفيلم.

* هل هناك أعمال فنية قادمة؟

حتي الآن لا يوجد، ولكن الآن أقرأ أسكريبتات أفلام، كما أحضر لمجموعة أغاني خلال الفترة المقبلة.

* وماذا عن الـ"لوك الجديد"؟

هذا الـ"لوك" فعلته كتغيير من روتين حياتي.

* ما رأيك في حمو بيكا وأغانيه؟

أنا مع أي حاجة ناجحة؛ وطالما هو ناجح أنا معه.

* ما رأيك في محمد رمضان كممثل وكمطرب؟

محمد رمضان فنان كبيرا وأغانيه ناجحة جدًا وليه جمهور كبير.