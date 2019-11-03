الإعلامية المصرية أميرة نور تعلن طلاقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية المصرية أميرة نور طلاقها من زوجها الرائد وسام هنيدى، بعد زواج دام 10 سنوات.

الإعلامية المصرية نشرت صور جمعتها بزوجها السابق وابنتهما، وأعلنت خبر الطلاق على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”.

أميرة كتبت: ” بعد زواج استمر ١٠ سنوات تم اليوم الطلاق نهائيا من زوجى الرائد وسام هنيدى والد ابنتنا مريم.. والحمد لله كل شئ نصيب وهذا البوست للإشهار فقط”.

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وأميرة نور إذاعية مصرية، بدأت مشوارها الإذاعي من خلال إذاعة نجوم اف ام 100.6، من خلال برنامج فنى “ضحكة كبيره” تقديم مشترك مع الإعلامى أكرم حسنى، ثم برنامج “الحساب يجمع”، وبرنامج “وضحكنا عليك”.

اختارها بعد ذلك الإعلامي أسامة منير للعمل فى تجربته الإذاعية أول إذاعة على الانترنت “راديو محطة مصر”، وقدمت البرنامج المسائى الرئيسى “54باليل”.

اختارها رئيس شبكة راديو النيل وليد رمضان للانضمام لإذاعة نغم إف إم 105.3، حيث قدمت العديد من البرامج اﻹذاعية المتميزة أشهرها برنامجها الشهير اليومى “شارع الفن” الذى حقق نجاح كبير ونسبة استماع كبيره مع الجمهور.

وخلال رحلة أميره نور الإذاعية، قدمت مجموعة من التجارب التلفزيونية، منها برنامج اجتماعى بعنوان “همس الحيارى” والبرنامج الفنى “سهرة خاصة” على قناة اللورد الفضائية، وبرنامج “صباح نور الدنيا” على قناة نور الدنيا الزراعية الفضائية.

قدمت العديد من المسلسلات الاذاعية مثل مسلسل “رومانسية بالأرانب” مع محمد هنيدى ومسلسل “شربة السياحة” مع محمد هنيدي.