بهومي بيدنيكار سعيدة بنجاح فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعربت الممثلة بهومي بيدنيكار عن سعادتها بردود الفعل التي تلقاها فيلمها الأخير “Saand Ki Aankh”، ومبعث سعادتها هي قدرة فيلمها على الصمود بشباك التذاكر، رغم إطلاقه في موسم احتفالات “ديوالي” ومع افتتاح فيلمين آخرين في نفس اليوم.

قالت بهومي بحسب موقع indiatimes “كان من المذهل عرض فيلم في هذا التوقيت تكون فيه البطولة نسائية، حيث تم إطلاق الفيلم مع فيلمين اخريين كبيرين. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لهذه الصناعة. كنا نعرف دائمًا أن أفلام النساء ستأخذ وضعها”.

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وأضافت “إن النمو في اتجاه غلبة العنصر النسائي في الأفلام بطئ وثابت، بالنسبة لنا لأن هذا الفيلم لا يتضمن حرفيًا أي صيغة، ولا يحتوي على ذكر يؤدي بأي شكل من الأشكال - ولا حتى في شكل دور مساعد، إنها قصة عن امرأتين في سن الستين قررت الدخول في رياضة مثل إطلاق النار”.

تم إصدار فيلم “Saand Ki Aankh” مع الاحتفال بأعياد ديوالي، متزامنا مع عرض فيلم “Housefull 4” والدراما الكوميدية “Made In China”. استفادت الأفلام الثلاثة جميعها من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الاحتفالية وسجلت إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.

“Saand Ki Aankh”، يتناول قصة حياة امرأتين تعدان من أقدم الرماة في الهند، هما باركاشي تومار Prakashi Tomar وشاندرو تومارChandro Tomar، واشترك في بطولته تابسي بانو Taapsee Pannu.