النجم التركي إبراهيم شيليكول يوثق آخر أيام حمل زوجته بجلسة تصوير مميزة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

يستعد النجم التركي إبراهيم شيليكول وزوجته ميهره لاستققبال مولودهما الأول خلال أيام قليلة مقبلة،وقد أراد الفنان الشاب توثيق الأيام الأخيرة في رحلة الحمل بجلسة تصوير مميزة تجمعه بزوجته.

إبراهيم شارك الفانز بلقطات خاصة من الجلسة، ظهر فيها يحتضن بطن زوجته المنتفخ تعبيراً عن شدة اشتياقه لاحتضان مولوده الأول، كما كان لافتاً حرص زوجته على استعراض كامل بطنها عارية، بينما لم يهتم الزوجان بالظهور في كامل أناقتهما، وفضلا الملابس الكاجول البسيطة.

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يُذكر أن إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017، وينتظر الزوجان مولوداً ذكراّ من المنتظر أن يطلقلان عليه اسم «علي».

من ناحية أخرى، يستعد إبراهيم شيليكول لتصوير مسلسله الجديد «منزلي» أمام الفنانة التركية ديميت أوزديمير، بالإضافة لفيلم إيراني تركي بعنوان «مولانا» يشارك في بطولته أمام النجمة التركية هاندة إرتشل.

مسلسل «الثنائي العظيم» كان آخر عمل عُرض لإبراهيم، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.