بعد الحكم بسجنها.. سمية الخشاب تتوعد طليقها أحمد سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، علي حصول طليقها الفنان أحمد سعد، علي حكم غيابي بسجنها لمدة 3 سنوات في قضية إصدارها شيك بدون رصيد.

سمية قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنها كتبت شيكًا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات بينهما خلال فترة زواجهما، وأن “سعد”، اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرًا لعدم قدرته على دفعها، وبناءً عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، وكتابة أخر بقيمة مادية مختلفة.

Advertisements

وأضافت، أنها نظرًا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل، لكنه استغل غيابها وصرف الشيك ليحصل على حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي الحكم عليها.

وأكدت خلال المداخلة أن أحمد سعد، قال في تسجيل صوتي لأحد الوسطاء بينهما أن محاميه هو من تصرف في الشيك دون علمه وأنه سيقوم بطرده، مشيرة إلى أنه غير مظبوط واتهمته مرة أخرى بالتعاطي واستعادت موقف ضربه لها وخضوعها لجراحة لإزالة الطحال بسببه.

وأوضحت أن محاميها سيقوم غدا بعمل معارضة علي الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة وأن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات كبيرة في العائلة ومن معارفهما للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق في القضاء المصري النزيه وأنها ستحصل علي حقوقها بالقانون.