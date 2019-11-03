أنجين اوزتورك في عشاء عائلي بأحدث ظهور له.. شاهد كمّ يشبه والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقط الصحفيون النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بـ«الأمير سليم» في أحدث ظهور له خلال خروجه من أحد المطاعم في منطقة ينيكوي، بعد سهرة جمعته بوالديه على العشاء.

الصحفيون تمنوا لأنجين ووالديه سهرة سعيدة، وسألوا الفنان الوسيم عن مشروعه الفني الجديد، فأجاب قائلاً: «يوجد بعض اللقاءات، لكن حالياً لا يوجد شئ محدد».

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صور أنجين مع والديه انتشرت بشكل كبير بين محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تغزل أغلبهم في ملامح والده، مؤكدين أن الفنان الشاب قد ورث وسامة ملامحه، متوقعين أن يزداد الشبه بين الأب وابنه مع تقدم عمر الفنان الشاب.

يُذكر أن مسلسل «المواجهة» كان آخر أعمال أنجين أوزتورك، حيث شارك في بطولته أمام النجمة التركية هانده دوغان ديمير، اوجور يوسيل، يغيت كاريزكى، وغيرهم.

أنجين حقق شعبية كبيرة بعد مشاركته في مسلسل «فاطمة» بدور «سليم» أمام الفنانة التركية بيرين سآت، كما تألق بدور «الأمير سليم» في مسلسل «حريم السلطان»، في الوقت الذي شارك بدور «جون ألب» بمسلسل «قيامة أرطغرل»، ومؤخراً شارك النجم التركي شآتاي أولسوي بطولة مسلسل «الحامي».