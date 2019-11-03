القبض علي جين فوندا في احتجاجات بواشنطن.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكد موقع ” latimes “، أن قوات الشرطة الأمريكية، قد ألقت القبض على النجمة والممثلة الأمريكية جين فوندا للمرة الرابعة خلال أربعة أسابيع، وذلك بسبب مشاركتها في احتجاجات لعصيان مدني منسق لزيادة الوعي بقضايا المناخ.

وظهرت الممثلة والناشطة البالغة من العمر 81 عاما جين فوندا في عدة صور بعد أن تم تكبيلها مع مجموعة من المتظاهرين الآخرين يوم الجمعة داخل مبنى مجلس الشيوخ في هارت في واشنطن العاصمة، وكان مع فوندا زميلاتها الممثلتان روزانا آركيت وكاثرين كينر.

Advertisements

والجدير بالذكر أن جين فوندا هي واحدة من أبرز نجوم هوليوود، حيث قدمت عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها : ” Tout Va Bien ” و ” Stanley & Iris ” و ” Monster-in-Law ” و ” Fathers & Daughters ” و غيرهم .

وكانت أيقونة هوليوود جين فوندا، قد كشفت مؤخرا، عن العديد من تفاصيل حياتها، كما أنها احتلت غلاف مجلة “فوج” البريطانية، بأناقتها وجاذبيتها المميزتين، وجاء ذلك في مقابلة مميزة مع النجمة العالمية ذات الـ83 عامًا، بدت غاية في الأناقة بفستان أبيض أنيق ومكياج بسيط منعش على غلاف المجلة، كما شاركت بإطلالتين مختلفتين في جلسة تصوير لصالح المجلة.

النجمة العالمية فتحت قلبها وتحدثت عن العديد من أمور حياتها، أبرزها معاناتها مع سرطان الجلد، كما كشفت أنه أثناء حضورها حفل “جولدن جلوب” لعام 2016، وارتدت فستانًا أبيض أنيقًا ذا طبقات عديدة من الكشكشة تزين منطقة الصدر، واختارت هذا التصميم لإخفاء ضماداتها؛ إذ كانت خضعت للتو لجراحة استئصال ثدي!.