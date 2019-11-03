جاكلين فرنانديز تؤكد: «Kick 2 قفزة في مسيرتي الفنية»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ممثلة السينما جاكلين فرنانديز متحمسة بشكل كبيرة للعودة مرة أخرى لمشروعها الفني المقبل Kick 2، باعتباره امتداد لنجاحها الكبير التي حققته في جزئه الأول Kick.

تحدثت الممثلة من اصل سيريلانكي، عن أسباب تأخر التصوير حتى الآن، رغم أنه كان من المفترض البدء في تصويره من شهور، بحسب تقارير متداولة.

قالت جاكلين، بحسب موقع missmalini “الفيلم يستغرق وقتًا طويلًا من أجل الاستعدادات الضخمة، هذا لأن المخرج أراد حقًا أن يكون مثاليًا. إنه نص مدهش. يسعدني أن أكون جزءًا من تتمة لفيلم قفز بحياتي المهنية. من الجيد أن نعمل مجددًا مع الفريق “.

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قام بإخراج الفيلم ساجد ناديوالا المنتج الذي تحول إلى الإخراج، والذي ظهر لأول مرة كمخرج مع الجزءالأول من الفيلم الذي عام 2014.

من ناحية أخرى، أبدى عدد كبير من أتباع المملة الجميلة سعادتهم، بسبب إطلاقها قناتها الشخصية على YouTube وبالتالي يتطلعون بشغف إلى مقاطعها اللاحقة التي ستنشرها عليها.

تعمل الممثلة الآن على الدخول الفن الرقمي جنبًا إلى جنب مع فيلمها الأصلي المرتقب على Netflix، والذي يمثل أول ظهور لها على المنصة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ فيلمها Drive في البث على Netflix اعتبارًا من 1 نوفمبر.