أحمد السعدني يدافع عن أسما شريف منير بعد أزمة «الشعراوي».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الفنان المصري أحمد السعدني عن المذيعة والماكيرة أسما شريف منير بعد الهجوم عليها بسبب كلامها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

السعدني كتب عبر حسابه الخاص: «واحدة قالت مبحبش الشعراوي ومبيعجبنيش كلامه، هو اللي قالته ده حرام يا جماعة؟؟.. هل حب الشعراوي من أصول وثوابت الإسلام؟؟ في ايه يا جماعة كفاية إرهاب فكري حنلاقيها منكم ولا منهم».

موقف السعدني تسبب في غضب بعض جمهوره منه، و

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أسما شريف منير كانت كتبت عبر حسابها الشخصي تطلب نصيحة جمهورها في اسم شيخ معتدل تستمع إليه بعدما قل وجود شيوخ لهم كلمة وسطية.

عدد من متابعي أسمما نصحوها بأن تستمع إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي، فردت أسما أنها عندما شاهدت بعض فيديوهاته اكتشفت أنه متطرف، ولم تفهم الكثير من كلامه المعقد.

رأي أسما لم يعجب متابعيها الذين انتقدوها بسبب هذا الرأي، وسألتها واحدة عن سبب هذا الرأي، فأخبرتها أسما انها سترسل لها بعض الفيديوهات التي تسببت في تكوين رأيها.

أسما دافعت عن نفسها، وأكدت أن ما قالته لا ينفي أنها تكن التقدير والاحترام للشيخ الشعراوي.