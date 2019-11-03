محمد عبده يترجم العشق في أغنية: “ما هو حب” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان السعودي ​محمد عبده​ أغنية جديدة تحمل اسم “​ما هو حب”​، عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وموقع “يوتيوب”.

الأغنية الجديدة من كلمات ​الأمير عبد الرحمن بن مساعد​ وألحان ​صادق الشاعر​ وتوزيع المايسترو ​وليد فايد​.

تميّزت الأغنية برومانسية فائقة وعبّرت عن معاني العشق الذي يفوق حصره وتسميته بـ”حب”، فتزاوجت المفردات والصور الشعرية مع لحن حمل إحساسًا مرهفًا وأتى التوزيع ليختم هذه التحفة الطربية باللهجة الخليجية في أغنية أعادتنا إلى زمن الطرب الذي اعتدناه من فنان العرب.

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ويقول محمد عبده في مطلع الأغنية: “ما هو حب.. اللي أشعر به تجاهك.. وانتي جنة عالمي.. لا ما هو حب.. أنا كلّي قلب.. رهن كلمه من شفاهك.. وانتي بيدي خاتمي.. وتقولي حب..؟ لا ما هو حب.. لما يصبح اللي في قلبي على لسانك.. لما يصبح نطق اسمي يمحي أحزانك.. لما تصبح كل غمضه من جفونك.. دنيا تدعيني تعال.. لما تصبح كل ضحكه في عيونك.. وسط قلبي كرنفال.. لما تصبح كل لحظه في وجودك.. عمر ضاحك.. حقّقَتْه الأمنيات.. لما فغيابك كذلك.. ما يفارقني الهنا.. كيف ما أفرح أنا.. وانتي كل الذكريات؟

لمشاهدة فيديو أغنية “ما هو حب”: