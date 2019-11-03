حلا شيحة: “أنا مش نافخة أي حاجة”

متابعة بتجـــــــــــرد: تتلقى الممثلة المصرية حلا شيحة مؤخرًا عددًا كبيرًا من التعليقات التي تشير إلى أنها أجرت تعديل تجميلي في شفتيها.
ومع نشرها صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، أيضًا تلقّت تعليقات مشابهة، فمنهم من قال لها: “النفخ عامل شغل”. إلا أنها قررت الردّ نافية بدورها كل هذه الأخبار، قائلة: “أنا مش نافخة أي حاجة خالص”.
الجدير ذكره ان حلا شيحة ستكون ضيفة شرف في مسلسل “بخط الإيد”، مع الممثل المصري أحمد رزق، وتظهر في الحلقة الأولى من العمل، والذي ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.
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