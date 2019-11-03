في أول تعليق على حكم سجنها.. سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بتسجيلات صادمة

متابعة بتجـــــــــــرد: ردت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​، على الحكم الذي صدر في حقها بسجنها ثلاث سنوات بعد ان اتهمها زوجها السابق أحمد سعد بإصدار شيك له من دون رصيد.

وقالت الخشاب في برنامج “الحكاية” مع الاعلامي عمر أديب: “إذا طلع العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة”.

وأضافت: “أنا بتعامل مع البنوك في مصر، وسمعتي زى الفل، وليا حقوق كثيرة جدًا عنده ولم أفكر أن أسجنه.. لقد فقدت طحالي بسبب تعرضي للضرب منه.. وهذا الشيك كان بسبب حسابات ما بيننا، ولم أحصل على حقوقي الشرعية من النفقة والمتعة وحق دمي”.

وختمت متوعدة ​أحمد سعد​ بالرد عليه بالقانون: “تنازلت عن حقي في دمي، ولم يتوقف الأمر عند المال، وكله عند ربنا مش بيروح.. وليا نفقة ومتعة ومؤخر، وعندي تسجيلات بصوته يزعم أنه لا يعلم ذلك.. هتشوف هعمل فيك إيه وهاخد كل حقوقي”.