لماذا أخفت الأميرة ديانا حملها بالأمير هاري عن الأمير تشارلز؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الخبير الملكي أندو مورتون في سيرته الذاتية للأميرة ديانا أنها لم تخبر الأمير تشارلز بأنها كانت ستنجب مولودًا ذكر، والذي هو الأمير هاري.
وقالت ديانا لمورتون: “كنت أعلم أن هاري سيكون صبيًا؛ لأنني عرفت من الفحص، وأراد تشارلز دائمًا فتاة، لذا لم أخبره”.
يشار إلى أن الأميرة الراحلة ديانا تزوجت في عمر العشرين من الأمير تشارلز في الـ 29 من تموز/يوليو 1981. واستقبلت الأميرة ديانا والأمير تشارلز ابنهما الأول “الأمير ويليام” في عام 1981، بعد أقل من عام من زفافهما.
وولد الأمير هاري في الـ 15 من سبتمبر 1984، وفي الوقت الذي كانت ديانا متحمسة وسعيدة لإنجاب ولد آخر، ادعت أن رد فعل الأمير تشارلز كان أقل حماسة.
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