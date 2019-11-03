ذا روك يجسد حياة هذا المصارع في فيلمه الجديد

متابعة بتجــــــــرد: أعلن النجم العالمي دواين جونسون الملقب بـ”ذا روك”، عن استعداده لتجسيد شخصية المصارع مارك كير في فيلم يروي قصة حياته، وذلك في مؤتمر صحفي نظمته بطولة القتال غير المحدود في “ماديسون سكوير غاردن”، بحسب ما نشره موقع “ذا هوليوود ريبورتر”.
وقال جونسون: “لقد انجذبت إلى الفيلم لأن مارك حقق الكثير في حياته ويمتلك قصة مقنعة”، مضيفًا أنه شاهد أكثر من مرة فيلمًا وثائقيًا عنه عام 2002، بعنوان The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr، إخراج جون هيامز.
ويستعد دواين جونسون لعرض الجزء الثاني من فيلم “Jumanji: The Next Level”، خلال الشهر المقبل، كما يشارك في بطولة فيلم “Jungle Cruise” إنتاج “ديزني”، ومن المقرر طرحه في تموز 2020.
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