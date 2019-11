ذا روك يجسد حياة هذا المصارع في فيلمه الجديد

متابعة بتجــــــــرد: أعلن النجم العالمي دواين جونسون الملقب بـ”ذا روك”، عن استعداده لتجسيد شخصية المصارع ​مارك كير​ في فيلم يروي قصة حياته، وذلك في مؤتمر صحفي نظمته بطولة القتال غير المحدود في “ماديسون سكوير غاردن”، بحسب ما نشره موقع “ذا هوليوود ريبورتر”.

وقال جونسون: “لقد انجذبت إلى الفيلم لأن مارك حقق الكثير في حياته ويمتلك قصة مقنعة”، مضيفًا أنه شاهد أكثر من مرة فيلمًا وثائقيًا عنه عام 2002، بعنوان The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr، إخراج جون هيامز.

ويستعد دواين جونسون لعرض الجزء الثاني من فيلم “Jumanji: The Next Level”، خلال الشهر المقبل، كما يشارك في بطولة فيلم “Jungle Cruise” إنتاج “ديزني”، ومن المقرر طرحه في تموز 2020.