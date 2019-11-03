عودة نسرين إلى العمل الفني بعد اعتزالها وزوجها محسن محيي الدين يُعلن الحقيقة

القاهرة - لايف ستايل
يحتفل الفنان محسن محيي الدين الجمعة بعيد ميلاده الـ60؛ حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 1 نوفمبر من عام 1959. وكانت شائعات ترددت كثيرا حول عودة الفنانة المعتزلة نسرين إلى التمثيل، خاصة بعد عودة كثيرات من المحجبات المعتزلات إلى الفن بالفعل، وآخرهن حلا شيحة، ولكن الفنان محسن محيي الدين، زوج نسرين، أكدم عدم صحة هذه الشائعات مطلقا.
وأوضح محسن محيي الدين أيضا أنه لم يجبر زوجته الفنانة نسرين على الاعتزال، مشيرا إلى أن الفنانة المعتزلة نسرين تستمتع بحياتها بعيدًا عن الأضواء.
وقال محسن محيي الدين في ندوة عقدت له في "صدى البلد": إنها اكتشفت عالما جديدا بعيدا عن الوسط الفني، ولكنها في الوقت نفسه لم تختف نهائيا على المستوى الاجتماعي.
يُذكر أن أبرز أعمال محسن محيي الدين الفنية، كل من فيلم «حدوتة مصرية»، و«إسكندرية ليه»، و«ليلة القبض على فاطمة»، ووداعًا بونابارت، وأفواه وأرانب، وغيرها من الأعمال.
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