دُرَّة تكشف تفاصيل تخصّ حياتها الشخصية

تحدَّثت الفنانة التونسية دُرَّة عن تفاصيل تخص حياتها الشخصية، وكشفت أسباب عدم زواجها حتى الآن، وأرجعت سبب عدم زواجها حتى الآن إلى "النصيب"، مؤكدة أنها لا تعتبر أن الزواج قرار، لكنه نصيب فقط، وأنها عندما تجد الشخص المناسب والظروف المناسبة ستقدم على هذه الخطوة.

اعترفت درة للمرة الأولى أنها ارتبطت أكثر من مرة بعلاقات خطوبة لكنها لم تصل للزواج، قائلة: "كل مرة الموضوع بيقف عند نقطة معينة وبيبوظ وماعرفش إيه السبب، في حاجة بتحصل أنا مش عارفة إيه هي، إما بتكون ظروف أو الشخص مش مناسب".



وقالت خلال استضافتها في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إنها بالفعل في البداية كانت تخشى من الارتباط، لكنها تخطت هذا الأمر حاليا.

وأكدت أنها حتى الآن لم تقابل فارس أحلامها، حيث قالت مازحة: "حتى الآن لم أقابل ولا فارس ولا أحلام"، وعن مواصفاته قالت: "ليس لدي متطلبات كثيرة في شريك حياتي كما يظن البعض، ولكن الصعوبة تكمن في الوقوع في الحب ووجود تفاهم بيننا وأن يتم الموضوع للآخر".

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