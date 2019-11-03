سعد رمضان يعرب عن سعادته بالغناء في "الأوبرا" ويصفها بـ"أهم المسارح العربية"

أكد المطرب اللبناني سعد رمضان أنه سيظل يقول دائما أنه فخور للغناء بدار الأوبرا المصرية، فهو من أهم مسارح الوطن العربي، مقدما شكره للقائمين على المهرجان لمنحه الفرصة لمشاركته في مهرجان الموسيقى العربية، معربًا خلال حفله الذي اقيم ضمن فعاليات ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عن سعادته بالغناء أمام الجمهور المصري قائلا: «هو واحد من أهم الجماهير في العالم العربي وخاصة جمهور الأوبرا»، ووعد جمهور الحفل بتقديم سهرة مميزة.

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وصعد سعد رمضان لمسرح الحفل على أغنية «نسم علينا الهوا» كلمات وألحان الأخوين رحباني، وسط استقبال حافل من الجمهور، ليقدم بعدها «شو محسودين»ّ.ومن المقرر أن يختتم فعاليات الليلة الثانية من المهرجان النجم مدحت صالح بمصاحبة الفرقة الموسيقى بقيادة عمرو سليم

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