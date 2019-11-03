ستيف هارفي باللباس العربي في الشارقة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أختار مقدم البرامج الأميركي الشهير ستيف هارفي، الظهور في دولة الإمارات بشكل مختلف، حيث أرتدى ملابس عربية خلال زيارته للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويعتبر هارفي من الشخصيات الإعلامية المؤثرة والملهمة حول العالم، ويقدم برنامج “اسأل ستيف” أو Ask Steve الذي يحظى بجمهور واسع.