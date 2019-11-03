نجاح كبير "لليلة بيروت" في موسم الرياض

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: سهرة فنية موسيقية جماهرية ناجحة في المملكة العربية السعودية، حققتها "ليلة بيروت" ضمن فعاليات "موسم الرياض" 2019، التي أحياها الفنانين ديانا حداد، وعاصي الحلاني، وملحم زين، ونجوى كرم. حيث جاوز عدد الحضور ال 6000 شخص.
بعد إعتلائها خشبة المسرح منفردة قدمت الفنانة ديانا حداد مجموعة من الأغنيات الوطنية في حب لبنان بدأتها بوصلة منفردة بأغنية "بحبك يا لبنان" ثم برفقة جميع الفنانين الأربعة أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" الشهيرة، حيث تم تجهيزها خصيصاً وفي لحظتها بهدف وطني في حب لبنان واللبنانيين في سهرتهم الخاصة بليلة بيروت بالرياض، تم ختامه بأخذ "سيلفي" خاص وصفته ديانا حداد بالسيلفي التاريخي، حيث طلبت نجوى التصوير وقام به الفنان عاصي وسط فرحة الجميع.
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