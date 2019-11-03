شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تطرح كليب جديد بعنوان "من غير ما أفكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة سمية درويش من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "من غير ما أفكر"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات لينا جميل، وألحان ميدو الحلو، وتوزيع الموسيقي زووم، وتولى إخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات بعد أسبوعين.

ألبوم سمية درويش الجديد يضم 8 أغنيات، تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد علاء، أحمد حسن راؤول، محمد عبد أبو نعمة، إيهاب عبد العظيم، عمرو المصرى، حسن سعيد، أما الملحنين عمرو الشاذلى، رامى زهران، محمد شحاته، سيد راضي، رامى عصام، محمد فخرانى، والموزعين محمد شفيق، زووم.

يذكر أن سمية درويش طرحت كليب جديد بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وإخراج نبيل مكاوي،وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".