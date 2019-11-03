شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Maleficent: Mistress of Evil يقترب من تحقيق نصف مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم الأكشن والخيال العلمي Maleficent: Mistress of Evil للنجمة العالمية انجلينا جولي من تحقيق النصف مليار دولار، بعد منافسة شرسة مع عدد من الأفلام الكبيرة أشهرها فيلم الجوكر الذي يقترب من المليار دولار بعد الأسبوع الرابع من عرضه.

وكان قد حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil إيرادات وصلت إلى 36 مليون دولار في افتتاحية الفيلم، الذى راهنت عليه شركة والت ديزنى، لـ تحقيق 50 مليون دولار فى أولى أيام عرض فيلمها القادم Maleficent: Mistress of Evil، وبالرغم من أن المراهنة التى تسعى إليها ديزنى فى الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذى حقق 69 مليون دولار، و750 مليون دولارعلى مستوى العالم، إلا أن تواجد العديد من الأفلام التى ستعرض فى نفس توقيت عرض الفيلم ستكون بمثابة عائق ومنافسة شرسة.

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ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.