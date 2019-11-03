تراند اليوم : سلمى حايك تبرز أنوثتها بفستان مكشوف – إتفرج

أشعلت النجمة العالمية سلمى حايك موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد نشرها صورة لها تكشف عن إطلالتها في حفل 2019 LACMA Art + Film Gala.

وظهرت سلمى حايك التي تبلغ من العمر 53 عاما بفستان زهري ضيق ابرز انوثتها بشكل كبير، مع تسريحة شعر الكعكة معلقة على الصورة :” في طريقي للحفل”.

وحصدت الصورة في ساعات قليلة أكثر من نصف مليون اعجاب من قبل متابعيها بـ انستجرام الذي يصل عددهم لـ 12 مليون.

وتنتظر سلمى حايك عرض فيلمها الجديد like a boss يوم 10 يناير 2020، وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.