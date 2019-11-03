تراند اليوم : بالدموع.. إنهيار ” أسما شريف منير ” بعد سب الشيخ الشعراوى – فيديو

قالت الإعلامية أسما شريف منير تعليقا على الأزمة التى أثيرت مؤخرًا بعد حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، إنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ يثقون بفتواه، وذلك خلال الفترة التي مرت خلالها بأزمة صحية ونفسية، حيث أرادت التقرب إلى الله، فرشحوا لها اسم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وأضافت أسما ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على برنامج الحكاية ، أنها كتبت عقب ذلك أنها كانت تشاهد حلقات الشيخ الشعراوي برفقة جدها قديما، إلا أنها عندما كبرت رأت أن بعض آراء الشيخ الشعراوي يوجد بها تطرف، مؤكدة أنها منذ هذا التصريح انهالت عليها ردود أفعال عنيفة للغاية.