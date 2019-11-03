تراند اليوم : النجم الاوحد .. عمرو دياب يستعد لحفل كبير في موسم الرياض

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا يوم الخميس 7 نوفمبر، ضمن فاعليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

الحفل سيشارك فيه أيضًا النجم العالمي فرينش مونتانا، بالإضافة إلى الدي جي دميتري فيجاس، والدي جي لايك مايك.

وذكرت الهيئة العامة الترفيه ان الحفل سيقام على مسرح محمد عبده في قلب العاصمة الرياض.

كان عمرو دياب قد أحيا يوم الجمعة الماضية حفلا كبيرا في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

من ناحية أخرى يستعد دياب لطرح مجموعة جديد من أغنيات ألبومه أنا غير خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عن طرح أغنية أول يوم في البعد هذا الأسبوع.