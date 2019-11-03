بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا .. ” مشاعل الشحي ” تكشف حقيقة خلعها للحجاب وتعلن عن حفل زفافها الجديد بعد عامين من زواجها !!

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - تعرضت الفنانة والإعلامية الإماراتية ” مشاعل الشحي ” مؤخرا إلى الكثير من الانتقادات بعد ظهورها لأكثر من مرة على السوشيال ميديا بدون حجاب والتي أثارت الجدل حول خلعها له .

لتخرج مشاعل الشحي عن صمتها لترد على كل تلك التعليقات من خلال لقاء تليفزيوني أجرته مع زوجها الفنان ” أحمد خميس ” لبرنامج ” ET بالعربي ” .

حيث كشفت مشاعل إنها لم تكن محجبة بالأساس وإنها كانت تعتمد الطرحة فقط في إطلالتها وقالت : ” أنا مو محجبة .. ومنذ بداية ظهوري لم أرتدِ الحجاب كي أنزعه ” .

وإنها كانت تضعها على نهاية رأسها وأن بعض الأشخاص يسمون هذا حجابا على عكسها لأن كلمة حجاب تعني تغطية الرأس كاملا دون ظهور شعرها إلا إنها كانت تظهر دائما وهي تضع ” الشيلة ” على منتصف رأسها ويظهر شعرها من الأمام .

وجاء تعليق زوجها ” أحمد خميس ” على ذلك بإنهما مهما فعلا لن يستطيعا إرضاء جميع الناس .

وعلى صعيد أخر كشف كلا من مشاعل الشحي وأحمد خميس عن نيتهما في إقامة حفل زفاف لهما للمرة الثانية بعد مرور عامين على زواجهما .

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فقال أحمد : ” هعمل حفل زفاف عشان متبسطتش في حفل الملكة ومكانش معايا أهلي ولا حد من إخواني .. وكان الحفل مش أسعد شيء في حياتي بل كان أسوأ شيء في حياتي ” .

كما أشار أحمد خميس إلى أنه يرغب في حضور اصدقائه المقربين لحفل الزفاف الجديد والذين لم يحضروا حفله الأول .

وأكدت مشاعل الشحي على إنهما سيتكفلان بكافة المصاريف وبكل درهم في الحفل ولم يدعم حفل زفافهما أي ” سبوسنر ” .. وأن هذا الحفل سيقام لدى عائلة أحمد لأن الحفل الأول أقيم لدى عائلتها والذي سيشهد عددا من المفاجآت التي لم يشهدها حفل زفاف من قبل .