في تصريحات مثيرة للجدل .. دونالد ترامب يسخر من زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بتصريحات ساخرة من زوجته ” ميلانيا ترامب ” خلال حفلا لجمع التبرعات لصالح الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب والذي أقيم في الفندق الخاص به في واشنطن .

حيث قال ترامب بأن زوجته ما كانت لتبكي عليه حتى لو أطلق عليه الرصاص وإنها لن تكون بجانبه إذا تعرض لأذى خطير أو إطلاق النار عليه .

وجاء ذلك خلال حديثه عن أحد النواب الجمهوريين الذي يدعى ” ستيف سكاليزي ” الذي تعرض في عام 2017 لإطلاق نار من قبل شخص مضطرب نفسيا مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة كانت ستؤدي إلى وفاته .

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وتحدث ترامب عن موقف زوجة النائب الجمهوري في ذلك اليوم عندما التقي بها في المستشفى وكانت تبكي بشدة على زوجها فقال : ” الكثير من الزوجات لن يتعاملن مع المأساة بهذه الطريقة .. وأعلم أن زوجتي ما كانت لتفعل ذلك ” .

الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام حول واقع العلاقة بين دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب .