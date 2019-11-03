كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - خرج الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بتصريحات ساخرة من زوجته ” ميلانيا ترامب ” خلال حفلا لجمع التبرعات لصالح الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب والذي أقيم في الفندق الخاص به في واشنطن .
حيث قال ترامب بأن زوجته ما كانت لتبكي عليه حتى لو أطلق عليه الرصاص وإنها لن تكون بجانبه إذا تعرض لأذى خطير أو إطلاق النار عليه .
وجاء ذلك خلال حديثه عن أحد النواب الجمهوريين الذي يدعى ” ستيف سكاليزي ” الذي تعرض في عام 2017 لإطلاق نار من قبل شخص مضطرب نفسيا مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة كانت ستؤدي إلى وفاته .
وتحدث ترامب عن موقف زوجة النائب الجمهوري في ذلك اليوم عندما التقي بها في المستشفى وكانت تبكي بشدة على زوجها فقال : ” الكثير من الزوجات لن يتعاملن مع المأساة بهذه الطريقة .. وأعلم أن زوجتي ما كانت لتفعل ذلك ” .
الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام حول واقع العلاقة بين دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب .
كانت هذه تفاصيل خبر في تصريحات مثيرة للجدل .. دونالد ترامب يسخر من زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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