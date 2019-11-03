جان يامان عن ديميت أوزديمير: “ليست الأكثر نجاحًا في تركيا”

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن علاقة النجمين النركيين ​جان يامان​ وديميت أوزديمير ما زالت متوترة.

وفي التفاصيل، فقد أعطى جان يامان رأيه بإعلان ديميت التجاري الذي عرض عليها مؤخرًا وطلبت مقابله مليون ونصف مليون دولار.

وأشار جان يامان إلى أن الرقم مبالغ فيه مبديًا استغرابه من هذا السعر، وأضاف أن ذلك لا يعني أنها الأكثر نجاحًا في تركيا.

وكان جان يامان قد كشف مؤخرًا أنه سيذهب في الفترة المقبلة إلى اسبانيا من أجل لقاء جمهوره الكبير هناك.