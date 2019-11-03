عشق ​بيرين سات وكيفانس تاتليتوغ ممنوع.. والسبب زوجها

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الناقد التركي عمر أوزلان أن النجمة التركية ​بيرين سات​ رفضت عرض فيلم “​العشق الممنوع​” الذي كانت الصحافة التركية قد تحدثت عنه خلال الأيام الماضية.

وأشار أوزلان، إلى أن رفض بيرين سات للعمل، يعود لعدم رغبة زوجها، في أن تعيد تقديم المشاهد الحميمة والساخنة التي قدّمتها في السابق مع النجم التركي كيفانس تاتليتوغ في مسلسل “العشق الممنوع”.

وأضاف الناقد التركي الشهير أن زوج بيرين كان قد تسبب بحذف مشهدين ساخنين لها من مسلسلها الجديد “الهدية”.

الجدير ذكره أن بيرين سات كانت قد صرّحت مؤخرًا أن مسلسلها الجديد “الهدية” سيعرض بعد أسابيع قليلة، متوقعة النجاح الكبير له. وأضافت بيرين أن دورها في “الهدية” يختلف عن أدوارها في المسلسلات السابقة كـ”فاطمة والعشق الممنوع”.