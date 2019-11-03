متابعة بتجــــــــــرد: كشف الناقد التركي عمر أوزلان أن النجمة التركية بيرين سات رفضت عرض فيلم “العشق الممنوع” الذي كانت الصحافة التركية قد تحدثت عنه خلال الأيام الماضية.
وأشار أوزلان، إلى أن رفض بيرين سات للعمل، يعود لعدم رغبة زوجها، في أن تعيد تقديم المشاهد الحميمة والساخنة التي قدّمتها في السابق مع النجم التركي كيفانس تاتليتوغ في مسلسل “العشق الممنوع”.
وأضاف الناقد التركي الشهير أن زوج بيرين كان قد تسبب بحذف مشهدين ساخنين لها من مسلسلها الجديد “الهدية”.
الجدير ذكره أن بيرين سات كانت قد صرّحت مؤخرًا أن مسلسلها الجديد “الهدية” سيعرض بعد أسابيع قليلة، متوقعة النجاح الكبير له. وأضافت بيرين أن دورها في “الهدية” يختلف عن أدوارها في المسلسلات السابقة كـ”فاطمة والعشق الممنوع”.
كانت هذه تفاصيل خبر عشق بيرين سات وكيفانس تاتليتوغ ممنوع.. والسبب زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.