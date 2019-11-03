ياسمين صبري في حيرة من أمرها.. متى تحسم قرارها؟

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النجمة المصرية ياسمين صبري في حيرة من أمرها، حيث تفاضل بين أكثر من سيناريو عرض عليها لتختار الذي يناسبها وتقدّمه في مسلسل درامي خلال شهر رمضان المقبل.
وبحسب مصادر مقرّبة من ياسمين، فهي ستتخذ قرارها النهائي في هذا الخصوص بعد عودتها من إجازتها التي تنقلت فيها بين عدد من البلدان الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن ياسمين صبري قدّمت مسلسل “حكايتي” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري.
مسلسل “حكايتي” يعتبر أوّل بطولة درامية مطلقة لـ ياسيمين صبري وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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