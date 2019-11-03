فيلمان جديدان لـ أحمد عز.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم المصري أحمد عز تصوير مشاهد فيلمه الجديد “العارف.. عودة يونس”، استعدادًا لعرض العمل في الفترة القريبة المقبلة.
وبدأ عز التحضير لفيلم آخر يحمل اسم “كيرة والجن” ويعد اللقاء السينمائي الأوّل بينه وبين الممثل المصري كريم عبد العزيز، ومن تأليف أحمد مراد عن روايته 1919 وسيتولى إخراجه مروان حامد.
وتدور أحداث الرواية في مصر عام 1919، من خلال ضابطين “أحمد كيرة، وعبد القادر شحاتة “الملقب بـ”الجن”، ينضمان للمقاومة المصرية ضد الاحتلال الانكليزي، والرواية مبنية على أحداث حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في بطولة فيلم “العارف.. عودة يونس” كل من محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفي خاطر وركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.
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