بعد فوزه بجائزة المثليين.. ​سام سميث يطلق أغنية جديدة

الاغنية هي النسخة الحديثة من أغنية Donna Summer التي تعود لعام 1997.

وتأتي هذه الأغنية بعد أغنية سام الأخيرة How Do You Sleep وأغنيته مع نورماني Dancing With a Stranger.

وكان سام قد فاز مؤخراً بجائزة شخصية العام، في حفل توزيع جوائز Virgin Atlantic Attitude الذي أقيم في قاعة راوند هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، وتضمن الحفل 13 جائزة وزِّعت على مجتمع المثليين الجنسيين.

سام صنّف نفسه سابقاً على أنه حيادي الجنس، أي لا يصنف نفسه كرجل أو امرأة وتحدث عن هويته الجنسية في برنامج “I Weigh Interview” مع مقدمة البرامج جميلة جميل في شهر آذار الماضي، وقال :”أنت لا تحدد ماذا يكون جنسك، أنت مخلوق بشيء خاص بك، لست ذكرًا أو أنثى، أعتقد أنني في مكان ما بينهما”، وأضاف :” لقد خضتُ حرباً نفسية وجسدية، داخلياً أشعر بأني امرأة، كنت أحياناً أجلس وأسأل نفسي هل أريد تغيير جنسي، وهو شيء لازلتٌ أفكر فيه”، معبراً عن استيائه من الشعور بأنه أنثى حين يمارس الجنس مع الرجال”.