دوا ليبا تطرح كليبها الجديد وتحصد الملايين في ساعات!

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية ​دوا ليبا​ كليب أغنيتها الجديدة Don’t Start Now، عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.

وتعاملت ليبا البالغة من العمر 24 عامًا من جديد مع نفس فريق العمل الذي كتب وأنتج لها كليب New Rules، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب، وذلك بحسب موقع “رولينج ستون”.

وحقق الكليب 10 ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه، فتصدّر المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة بعدد كبير من بلدان العالم.

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الجدير ذكره أن ليبا لديها قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، حيث بدأت حياتها المهنية عام 2015 وقدمت اغنيات الناجحة أبرزها “New Rules” و”kiss and make up” و”blow your mind”.

لمشاهدة كليب Don’t Start Now: