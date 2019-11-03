أحلام.. “الأبيض يليق بك”

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متابعة بتجــــــــــرد: تألقت النجمة الإماراتية أحلام بإطلالة أكثر من رائعة خلال الحلقة الثانية من مرحلة “المواجهة” في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي”.
وسرقت أحلام الأنظار بفستان كاجوال من اللون الأبيض وشعر مموج منسدل على كتفيها، فبدت بغاية الجمال والأناقة.
بعد الحلقة، شاركت أحلام الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور لها من مسرح البرنامج، فحصدت آلاف “الإعجابات” والتعليقات التي أثنى من خلالها محبوها على رقيها، فاجمع كثر منهم على تعليق واحد “الأبيض يليق بك”.
ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس” يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.
على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.
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