زوجة لاعب أرسنال تهرب من "أنستقرام" بسبب تهديدات بالقتل

أغلقت ليونيتا ليكاج زوجة جرانت تشاكا، قائد فريق أرسنال الإنجليزي ومنتخب سويسرا، حسابها الرسمي عبر موقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي، بعد تلقيها تهديدات بالقتل من بعض جماهير "الجانرز".

ودخل لاعب وسط الجانرز في خلافات مع جماهير فريقه، على خلفية توجيهه إشارات خارجة للجمهور وإلقائه بقميص الفريق، بعد ترديد هتافات ضده في لقاء كريستال بالاس بالجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقالت صحيفة "صن" البريطانية، في تقرير لها، إن حساب ليونيتا بلغ 200 ألف متابع خاصة بعد إنجابها لطفلتها الرضيعة مؤخراً، لكنها قامت بإغلاقه بعدما تلقت تهديدات بالقتل من مجموعة من جماهير النادي بسبب أزمة زوجها.

تشاكا تقدم باعتذار عما بدر منه خلال لقاء كريستال بالاس، ولكن عددا كبيرا من جماهير فريقه طالب بسحب شارة القيادة منه في أعقاب تلك الواقعة، خاصة لأنه أهان النادي بإلقاء القميص والجماهير بالإشارات.

وأكد تشاكا خلال اعتذاره أنه تعرض لضغوط كبيرة وبعض عبارات الهجوم العنيفة، متمنياً أن تعود علاقته مع جماهير فريقه لسابق عهدها.

ويستعد رفاق تشاكا لمقابلة ولفرهامبتون يوم السبت على ملعب "الإمارات" لحساب الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي.