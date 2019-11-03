وفاة الممثل الأمريكي براين تارانتينا عن 60 عاما

ذكرت تقارير، الأحد، أن الممثل الأمريكي، براين تارنتينا، توفي، السبت، عن عمر ناهز 60 عاما.

وأفاد موقع "تي إم زد" المعني بأخبار المشاهير بأن قريبة لتارنتينا وجدته جالسا دون حركة على أريكة في منزله بمانهاتن، فاتصلت بالشرطة، وعندما وصل رجال الشرطة والمسعفون اكتشفوا وجود "بودرة بيضاء" بالقرب من الجثة.

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وقال المتحدث باسم براين إنه كان مريضا خلال الفترة الأخيرة، مضيفا: "لقد دخل المستشفى مؤخرا حيث كان يعاني من مشاكل بالقلب".

وكان آخر أعمال براين فيلم "ذا كيتشن" بجانب الممثلتين ميليسا ماكارثي وإليزابيث موس، وعرض في أغسطس/ آب الماضي.



وشارك براين العام الماضي في الموسم الثاني من مسلسل "ذا مارفلز مستر ماسيل"، الذي فاز بجائزة رابطة الممثلين الأمريكيين لأفضل مسلسل كوميدي في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.

