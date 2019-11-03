مدرب الجزيرة الإماراتي: 10 دقائق كادت تمنح العين الفوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الإماراتي أن فريقه سيطر على مجريات اللعب لمدة 80 دقيقة من عمر لقاء العين على استاد هزاع بن زايد، في دوري الخليج العربي.
وانتهت مباراة العين والجزيرة بالتعادل السلبي والتي أقيمت ضمن إطار الجولة الـ6 من دوري الخليج العربي، الجمعة.
وصرح كايزر لـ "العين الرياضية" عقب انتهاء المباراة قائلاً: "فريقي تحكم في زمام الأمور لمدة 80 دقيقة، وصنع العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول، ولكن قوة العين ظهرت بالدقائق الأخيرة".
وأضاف: "العين كان بإمكانه الفوز باللقاء ولكن التعادل السلبي كان سيد الموقف، سنواصل على الأداء نفسه ولا نشعر بخيبة أمل بسبب هذه النتيجة".
وعاتب المدرب الهولندي جماهير العين بسبب الطريقة التي تم بها استقبال عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب فريقه خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة.
وقال في هذا الصدد: "تفاجأت بالاستقبال الذي وجده اللاعب من جمهور العين، وكنت أتمنى أن يحصل على بعض الاحترام فقد قام عموري بالعديد من الأشياء الرائعة للعين في وقت سابق".
يذكر أن العين يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحل فريق الجزيرة المركز الرابع بـ11 نقطة.
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