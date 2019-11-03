سمير الإسكندراني: سألاحق مروجي شائعة وفاتي قضائيا

قال الفنان المصري سمير الإسكندراني إن شائعة وفاته التي ترددت بقوة، السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في قلق أسرته ومحبيه، مؤكدا أنه سيستخدم حقه القانوني لملاحقه كل من أثار تلك الشائعة قضائيا.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" في مصر، قال الإسكندراني "كلنا في ذمة الله ولم يصادفني ضيق على المستوى الشخصي من شائعة وفاتي، وأتوجه للإعلام المصري الشريف وأطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذا التصرف غير المسؤول".

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واعتبر الإسكندراني أن البعض أراد الاستفادة من مكانته في قلوب أحبائه بشكل وأسلوب سيئ لإصابة من حوله بالقلق، ما جعله يفاجأ بحجم من الاتصالات التليفونية لم يحدث من قبل.

وكانت شائعة قوية بوفاة الفنان انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد قيامه بإجراء عملية جراحية دقيقة في المعدة.



والإسكندراني، 81 عاما، مطرب وممثل ورسام مصري، مولود في حي الغورية بالقاهرة في 8 فبراير/شباط عام 1938، وقدم العديد من الأغنيات بأسلوب الفرانكو آراب، بالإضافة للعديد من الأغنيات الوطنية والأوبرتات مثل أوبريت "الغالية بلدي" وأوبريت "تسلم الأيادي".



