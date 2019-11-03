حلا شيحة تدعو جمهورها للتفاؤل

دعت الممثلة المصرية حلا شيحة جمهورها إلى التفاؤل والنظر إلى الجانب المضيء لأي قصة تمر في حياتهم، مؤكدة أن الخوف والشك والقلق من المجهول ومن الغد هو دافع لقتل أيام أفضل.





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ونشرت حلا عدة صور لها عبر حسابها الخاص على "أنستقرام"، وكذلك فيديو بقميص أبيض مفتوح في مكان متسع الأفق، وهي تتحرك بأريحية وتلف في حركات راقصة وهي تتنفس بعمق، بينما يتطاير شعرها المنسدل في كل اتجاه.

وأضافت حلا في تعليقها "متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها ويمكن مش موجودة أصلا.. اجعلوا التفاؤل سمة في حياتكم".

وكانت حلا ركزت خلال اليومين الأخيرين على الدعوة لنشر الطاقة الإيجابية، مطالبة بالتسامح ومنح الفرصة لسماع رأي الآخرين قبل انتقادهم.