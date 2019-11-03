كايو يستهدف التأقلم في مركزه الجديد مع العين الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف كايو كانيدو لاعب العين بأن مواجهة فريقه أمام الجزيرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي والتي انتهت بالتعادل السلبي، كانت صعبة للغاية على الفريقين، مفسرا كيف تأقلم مع تغيير مركزه خلال الفترة الأخيرة من مهاجم إلى صانع لعب.

وصرح كانيدو لـ"العين الرياضية" قائلاً: "الخطة التي وضعناها من أجل مواجهة الجزيرة تم تدميرها في أول 10 دقائق بسبب حالة الطرد، ولذلك كان علينا إعادة ترتيب الأوراق".

وأضاف: "كنت مجبراً على اللعب بين الدفاع والوسط من أجل سد حالة النقص العددي التي عانينا منها منذ الدقيقة 10 بالشوط الأول".





وعن لعبه في مركز صانع الألعاب قال: "كل من يعرفني يعلم بأنني ألعب كمهاجم طوال مسيرتي الاحترافية، ولكن يجب أن أحترم قرار المدرب الذي يطلب مني المشاركة كصانع ألعاب".

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وتابع: "المدرب لديه مهاجمان يسجلان الأهداف، لذلك عليَ التأقلم سريعاً قدر المستطاع كصانع ألعاب خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "بالطبع أشعر براحة أكبر عندما ألعب كمهاجم صريح، لكننا نلعب بمهاجمين صريحين في الوقت الحالي، وأنا موجود من أجل مساعدة الفريق ولا يشغل تفكيري سوى التكيف مع الوضع سريعاً".

واختتم: "عليّ أن أترك تأثيرا إيجابيا مع الفريق من خلال تسجيل الأهداف وصناعتها، وهذا ما أفعله منذ فترة طويلة".

يذكر أن نادي العين احتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما احتل يحل الجزيرة بالمركز الرابع بنقطتين أقل.