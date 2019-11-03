ذا فويس: سميرة سعيد تبكي.. وأحلام وراغب وحماقي يقدّمون المواساة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتمالكْ الفنانة المغربية سميرة سعيد دموعها على الهواء، بعدما تسبّبت في مغادرة إحدى المتسابقات في فريقها ببرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" في مرحلة المواجهة، عندما اختارت زميلتها بدلاً منها.

انطلقت يوم أمس السبت الحلقة الثانية وما قبل الأخيرة من مرحلة المواجهة في الموسم الخامس من "ذا فويس"، والتي على أساسها يتمّ تصفية المتسابقين من أجل تأهيلهم إلى المرحلة الأخيرة من البرنامج وهي مرحلة العروض المباشرة.

وتأثّرت سميرة سعيد بعد مرحلة المواجهة بين المتسابقتين، كلارا عطاالله وملك سوند، وبكتْ بشدّة من الموقف عندما اختارت كلارا على حساب ملك.

وتدخّل باقي أعضاء لجنة التحكيم أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي لتهدئة سميرة سعيد، مؤكّدين لها أنّ ملك تملك حضورًا قويًا وصوتًا مميّزًا، لكنّ اختيار كلارا والتي وصفها حماقي بـ "الأكثر شراسة" من منافستها كان الأكثر صوابًا، ولم تخطئ في ذلك.

وكان للفنانة الإماراتية أحلام موقفًا مميّزًا أيضًا، خلال الحلقة نفسها، عندما أهدت المتسابق الفلسطينيّ أمجد ديب، مفاجأة غير متوقّعة، بعد خروجه من سباق البرنامج في مرحلة المواجهة وقبل بداية العروض المباشرة.

وبكى المتسابق الفلسطينيّ متأثرًا بإعلان مغادرته البرنامج، إلا أنّ الفنانة الإماراتية توجّهت نحوه، وأكّدت له على موهبته في الغناء ووعدته بإنتاج أغنية له على نفقتها الخاصّة، تعويضًا لعدم تأهّله للعروض المباشرة، كنوع من التعويض، لإيمانها بموهبته وما قدّمه في مرحلة المواجهة.

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وبذلك يتبقّى حلقة واحدة من أجل مرحلة العروض المباشرة، والتي يتدخل بها الجمهور من أجل إنقاذ مٌتسابق، فيما يختار المدرّب مُتسابقًا للوصول إلى المرحلة النهائية.

وفي وقت سابق من البرنامج، أبكت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي الفنانة الإماراتية أحلام، حيث أدّت المتسابقة أغنية "يا عيني عليكي يا طيبة" للفنانة آمال ماهر، فالتفتْت لها أحلام وسميرة سعيد، والدموع بادية على الفنانة الإماراتية.

وأعربتْ المتسابقة حينها عن سعادتها عندما التفّتْ لها أحلام، وتوجّهت إلى الأخيرة واحتضنتها بشدّة، ممّا دفع أحلام للبكاء وقالت، إنّ صوتها وأداءها أجبراها على الالتفاف لها.

وبدأ الموسم الخامس من البرنامج، الشّهر الماضي، وضمّ في لجنة تحكيمه أحلام، راغب علامة، محمد حماقي وسميرة سعيد.