سمية الخشاب: أحمد أراد تجريدي من حقوقي الشّرعيّة وأنا وافقت زي الحمارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة المصرية سمية الخشاب رسالة حادّة لطليقها الفنان المصري أحمد سعد، ردًا على الحكم الصادر ضدّها أمس السبت، والذي يقضي بحبسها 3 سنوات، لاتّهامها بإصدار شيك دون رصيد له، قائلةً: "لو خرج العيب من أهل العيب ميبقاش عيب".

وقالت سمية في تصريحات تلفزيونيّة، إنّها ستدفع المبلغ المقرّر في الشيك لطليقها وقيمته مليون جنيه، موضحًة أنّها تتواجد حاليًا في مدينة برشلونة بإسبانيا لتكريمها وقضاء فترة إجازة مردفًة: "سمعتي مع البنوك زي الفل والفلوس موجودة روح اصرفها".

واستطردت "الخشاب"، بأنها اتفقت معه وبوجود وسطاء بينهما على التنازل عن حقوقها الشرعية من نفقة ومؤخر صداق مقابل منحه مبلغ مليون جنيه نظير حسابات بيننا في فترة الزواج، موضحًة أن أحد الوسطاء تعرض لأزمة صحية ودخل العناية المركزة وتم تأجيل توقيع العقود، إضافة إلى أنني سافرت وقمنا بتأجيل كل شيء لحين عودتي.

وأضافت أنّها فوجئت بما فعله أحمد سعد، لأنّه لم يحترم كلام الكبار ولم يفِ بكلمته أمام الناس، مشددًة على أنّها سامحت في حقّها ودمها بعد أنْ ضربها خلال زواجهما وأفقدها الطحال، ولكنها قبلت بحكم الوسطاء.

ووصفت سمية الخشاب طليقها أحمد سعد بأنّه شخصي غير طبيعي، مضيفًة: "أنا ليّا حقوق مادية ومعنوية عنده وليا نفقة وحقوق شرعية وما أخدتهاش يروح يصرف الشيك بتاعه وأنا هطلب نفقتي وحقوقي الشرعية أمام القضاء وحيجيبلي حقي وهتشوف أنا هاعمل إيه لمّا أرجع مصر، عشان انت بتشتغل شغل عصابات وبلطجية".

واستطردت قائلةً: "وقلنا حنعمل عقود وتعملت عقود، عايز يمضيني إني مليش عنده حقوق شرعية، وأنا وافقت زي الحمارة".

وأكّدت سمية الخشاب، أنّ أحمد سعد استغلّها ويقول مع نفسه: "أنا هطلع منها بأي مبلغ وبيساومني بس هو اللي بدأ ومش هسيب حقي"، مؤكدًة أنها وصلها رسالة من أحمد سعد عبر وسطاء يقول إن محاميه الخاص تصرف في الشيك أمام القضاء دون الرجوع إليه ويقول في المقطع الصوتي: "إزاي المحامي يعمل كده أنا مش هكمل معاه وهقطع علاقتي بيه".

وكانت النجمة المصرية سمية الخشاب، قد علقّت على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه خلال بيان صادر عن مكتبها الإعلاميّ، قالت فيه: "لن أترك حقي أبدًا تجاه هذا التشهير لأنني تنازلت كثيرًا".

وتابعت في البيان أنّها ستقوم بالاستئناف على هذا الحكم، حيث كلّفت محاميها الخاصّ بمعارضة هذا الحكم، مؤكّدة أنّها لن تترك حقّها طالما أنّ أحمد سعد لم يحترم كلمته.

وأكّدت "الخشاب"، في بيانها أنّ هناك جلسة جمعتهما برفقة عدد من الشخصيات الكبيرة في العائلة ومن معارفهما، لإيقاف المشاكل بينهما إلا أنّه لم يحترم ذلك، وخالف كلّ ما تمّ الاتفاق عليه.

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وأشارت إلى أنها ستأخذ حقها بالقانون تجاه ما صدر من طليقها، معربةً عن ثقتها في القضاء المصري النزيه، مشددةً على أنها كتبت بالفعل شيكًا بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح زوجها ولكن كان هذا مقابل تسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وبيّنت الفنانة المصرية أن أحمد سعد، اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها لعدم قدرته على دفعها، مشيرةً إلى أنه وبناء على هذا الاتفاق لن يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، إلا أن سفرها المفاجئ جعلها تطلب منه الانتظار لحين عودتها وتوقيع عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك بعدها، لكنه استغل غيابها للحصول على حكم غيابي رغم الاتفاق بينها الأمر الذي تسبّب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل طليقها على الحكم.

وعاقبت محكمة مصرية اليوم السبت، الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح طليقها أحمد سعد، بناءً على بلاغ أقامه برقم 17590 لسنة 2019.

وتستعد سمية الخشاب للعودة لممارسة نشاطها الفني، حيث تعمل على إصدار أغنية جديدة بعنوان "أنا عربية" والتي تُساند فيها المرأة العربية بشكل عام.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات تلفزيونية إن هذه الأغنية لن تُجدّد خلافاتها مع طليقها الفنان المصري أحمد سعد، مردفةً: "كلام هذه الأغنية قوي وجاءت لي بالصدفة ولم أربطها بأحداث المرحلة التي عشتها في الفترة الماضية".

وأوضحت الخشاب: "ممكن البعض يعتبر الأغنية موجهة إليه ولكن ليس بيننا سوى كل خير علاقتنا ببعض طيبة وخلافاتنا انتهت هو بيتمنالي الخير وأنا أتمنى له التوفيق في حياته ومن الجيد أن يكون هناك حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معهم أو لم تستطع أن تُكمل حياتك معهم ويبقى الود والسلام".

وكشفت سمية الخشاب حقيقة وجود وسطاء بينها وبين طليقها لعودتهما مجددًا رغم الخلافات والاتهامات المتبادلة بينهما، قائلةً: "أنا وأحمد علاقتنا كويسة ومفيش بيننا مشاكل ممكن يكلمني ويسألني على حاجة وممكن أسأله على حاجة".

ونفى أحمد سعد صحة كل ما ورد على لسان طليقته سمية الخشاب حول عودة الصداقة بينهما، واتصاله بها بشكل متكرّر لطلب المشورة منها في حياته الخاصة والفنية، واصفًا تصريحاتها بالكذب، واتهمها بالبحث عن الشهرة على حسابه، مطالبًا بعدم استغلال اسمه مجددًا.

يُذكر أن أحمد سعد تزوّج من سمية الخشاب في 20 أكتوبر 2017، حيث احتفلا بزفافهما في فيلا "سمية" بالقاهرة، وسط جمع من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن، لكن تلك الزيجة لم تدم طويلاً حتى انتهت بخلافات وأزمات، وصلت إلى حد التشهير والفضح من قبل الطرفين على الهواء.