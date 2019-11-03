شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: اعتذرت عن مسرحية "العفريت وعلاء الدين" لأنى مش مطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد سعد، لـ"الخليج 365"، أنه قدم اعتذاره عن مسرحية "العفريت وعلاء الدين" بسبب الاختلاف فى وجهات النظر بينه وبين المخرج مجدى الهوارى، قائلاً: " مجدى الهوارى بيقدم مسرحية استعراضية غنائية وأنا ممثل جاى أضحك الجمهور وامشى مش جاى أغنى وارقص.. أنا شغلتى ممثل مش مطرب".

وليست المرة الأولى الذى يعتذر فيها محمد سعد عن المسرحية حيث اعتذر من قبل بسبب حالة الإحباط التى كان يعانى منها بسبب فيلمه الأخير "محمد حسين" لعدم تحقيقه النجاح المرجو فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، وقدم اعتذاره لصناع المسرحية أول مرة قبل أن يبدأ البروفات، حتى عاد ووافق مرة أخرى بعدما أقنعه المخرج مجدى الهوارى وبطل العمل أحمد عز للمشاركة وتراجع عن اعتذاره وبدء فى البروفات، حتى كرر اعتذراه مرة ثانية وتسبب فى ورطة لصناع العرض المسرحى.

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ويجسد "عز" شخصية علاء الدين، الشاب الشرقى الذى يساعده المارد المسجون فى المصباح السحرى بعدما يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهى أميرة وابنة السلطان، التى تقع فى شباك حب علاء الدين.

مسرحية "العفريت وعلاء الدين" من بطولة أحمد عز، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارة عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم "حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد"، من إخراج مجدى الهواري.

من ناحية أخرى، لم يستقر محمد سعد على فيلمه القادم حتى الآن، حيث تلقى بعض العروض السينمائية ولكنه لم يحسم قراره بشأنها.