شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تستعد لأضخم مسلسل تاريخى عن "خالد ابن الوليد".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "سينرجى" التحضيرات والاستعدادت الخاصة بمسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول "خالد ابن الوليد"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسلام حافظ، ويعد العمل أضخم إنتاجاً فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

وتعقد الشركة بقيادة حسام شوقى مدير عام الشركة جلسات عمل مكثفة مع مخرج العمل رؤوف عبد العزيز والمؤلف إسلام حافظ، لوضع الخطوط العريضة للمسلسل، وترشيح الممثلين، وإبرام التعاقد معهم حال الاستقارار على الأسماء مباشرة، فضلا عن شكل الملابس والديكورات والتفاصيل الأخرى، ليظهر المسلسل بصورة مميزة ومختلفة للجمهور.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن بطل العمل، المقرر أن يقدم شخصية "الصحابى الجليل"، ومن المتوقع أن تعلن عن اسمه وفريق العمل خلال الأيام المقبلة.

"خالد ابن الوليد" أسلم فى السنة السابعة للهجرة، ولقّب بسيف الله المسلول، وأصبح قائداً للجيش الإسلامى بعد مقتل زيد ابن حارثة، وجعفر بن أبى طالب، ومدحه الرسول فى أكثر من حديث شريف.