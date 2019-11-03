شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الفار ينضم لمسلسل " الفتوة " مع ياسر جلال فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان عادل الفار إلى فريق عمل مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقررعرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وإخراج حسين المنباوى، وتأليف هانى سرحان، حيث يقدم الفار دورمهم خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداث قبل 100 عام في حي الجمالية .

ويعقد فريق المسلسل حاليا جلسات عمل مكثفة بقيادة المخرج حسين المنباوى، مع بطل العمل والمؤلف ومسؤلو شركة سينرجى، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره، كما اقترب بناء الديكورالرئيسى الذى يبنى حاليا في مدينة الإنتاج الإعلامي على الإنتهاء .

وأبرمت الشركة التعاقد مع النجوم رياض الخولى ودياب، وتجرى الشركة حالياً إبرام باقى التعاقدات من أجل البدء فى التصوير مباشرة عقب الإنتهاء من بناء الديكور

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يذكرأن النجم ياسر جلال قدم مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى فى موسم رمضان العام الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمرمرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.