فيديو| حلا شيحة تحكي رحلتها من النقاب للعودة: "الحجاب ليس الأساس .. وادعولي بدل ما تشتموني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة حلا شيحة، خلال حوار لها مع برنامج CutheCrap، عبر يوتيوب، تفاصيل رحلتها من ارتداء الحجاب والنقاب، ثم التخلي عنهما، والأسباب في الحالتين.

وقالت شيحة إنها حققت نجاحا كبيرا وهي في سن صغيرة، ما زالت في العشرينيات من عمرها، موضحة أنها كانت مشهورة وسعيدة ولديها الكثير من الأصدقاء، رغم بعض الصدمات من اقتراب البعض لكونها مشهورة أو غيره.

وأضافت أنها عقب النجاح الكبير خاصة في فيلم اللمبي، وقفت لتسأل نفسها: "أنا مين"، مشيرة إلى أنها محققة نفسها خارحيا، ولكن روحها لم تكن سعيدة بشكل كامل.

وأشارت إلى أنها ظلت تسأل نفسها هذا السؤال سنوات كثيرة، وتتحدث إلى الله، وتنتظر منه الإجابة، لكي تحقق السلام الداخلي لروحها، مشيرة إلى أنها كانت تفتقد التوازن في حياتها.

وتابعت: "ماكنتش بصلي بانتظام، بدأت أصلي واقرأ قرآن عشان أبقى قريبة، فبدأت أكون عاوزة أعرف أكتر، ولقيت نفسي بدخل في هذه المنطقة بتعمق، ووصلت لمرحلة إني مانفعش أكون في الجانبين، لازم أكون في جانب واحد، فاعتزلت وبعدت، وطبعا أهلي اتخضوا من التغيير اللي حصل".

وأشارت إلى أنها بخصوص الحجاب، لأنها كانت تشعر براحة أكثر عند ارتدائه وقت الصلاة، ففكرت في ارتداء الحجاب بشكل كامل، مضيفة: "أما النقاب، فجاء بعد التعمق في قراءة السيرة، وسير أمهات المؤمنين، وهو ما دفعني لارتداء النقاب اقتداءً بهن، لكنني كنت دائما أقول للآخرين إن النقاب ليس فرض".

وأضافت أنها عاشت آخر 4 سنوات قبل طلاقها في كندا، موضحة أنها في وقت آخر وجدت نفسها تعود للسؤال مرة أخرى: "أنا مين، هل أنا مخلوقة عشان أبقى شيخة فقط".

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وأوضحت أنها اكتشفت أنها كانت مخطئة عندما انتقلت من حياة إلى حياة أخرى، دون تحقيق التوازن أيضا، ولذلك كان قرارها بإحداث التوازن بين الجانبين".

وأكدت أن الحجاب ليس الأساس، مضيفة: "بدليل أنه اتذكر في نص القرآن مش أوله، أنا مش ضد الحجاب".

وأشارت إلى أنها لا تغضب من تعليقات الناس التي تهاجمهها، ولكن أحزن عليهم وعلى حالهم، لأنهم يحفظون نصوصا دون فهمها، مضيفة: "طيب ادعولي، مش تشتموا وتدعوا عليا".

وأكدت أن الإسلام جميل، والحديث في القرآن عن العذاب والنار يأتي بعد الترغيب وبهدف التحذير.

وأوضحت أن الشائعات طالتها بشكل كبير، منها أنها تركت أولادها، مضيفة: "هي في أم بتسيب بناتها".

وأشارت إلى أنه يجب تقريب الأبناء إلى الله بالمنطق والشرح، وليس بالتخويف والترهيب.