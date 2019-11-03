محمد رشاد ومي حلمي يحتفلان بعيد ميلاد ابنة عبدالواحد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت المذيعة مي حلمي، صورًا من حفل عيد ميلاد تمارا ابنة عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك الأسبق، عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت مي بجانب زوجها المطرب محمد رشاد رفقة تمارا، أمام تورتة عيد ميلادها. وعلقت مي على إحدى الصور: "كل سنة وأحلي ٤ سنين في الدنيا أحلي واحدة زملكاويه في الدنيا يا طمطم، تمارا عبدالواحد السيد". يذكر أن عبدالواحد السيد تولى مؤخرًا منصب المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية.

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